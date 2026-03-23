Ni Llanes, ni Cudillero: el pueblo más bonito de Asturias es de origen romano, tiene 1800 habitantes y todavía es un completo desconocido
Nos adentramos en uno de los pueblos secretos más especiales de todo Asturias.
Si hay un punto del mapa español con pueblos encantadores ese es Asturias. Todo aquel que visita el Principado coincide en la calidad de la gastronomía, la belleza de los pueblos y la amabilidad de sus gentes. No será casualidad. Pero a veces nos quedamos con lo superficial, con lo más popula, y no nos damos cuenta de la magia que tienen otros muchísimos rincones. Sucede con este pueblo, todavía desconocido para muchos. ¡Dale al play y te decimos cuál es!