Sara Fernández García

Se llama el “barrio de los millonarios” y es donde vive y veranea la élite del País Vasco: palacetes indianos frente a una bahía y la playa más señorial del Cantábrico

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Hubo un tiempo en el que hablar de Bilbao era hacer referencia a la industria de los altos hornos, a la minería, la siderurgia, las navieras, los bancos y, por último, la electricidad. Una industria que durante la mitad del siglo XIX generó grandísimas fortunas entre algunas familias que hicieron del norte de España un lugar privilegiado donde vivir y veranear. Y uno de sus rincones favoritos está en el corazón de la ría.

A pesar del tiempo que ha pasado, sigue siendo una de las zonas residenciales más caras de Bilbao. Y una de sus zonas, ubicadas junto al mar, el barrio más exclusivo. De hecho, fue allí donde se instaló aquella nueva élite vasca desde finales del siglo XIX y principios del XX. Dale al play si quieres conocer su historia. ¿Sabes ya de dónde te hablamos? ¡Haz click y descúbrelo!