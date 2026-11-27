Lucía Alfonso González

Karlos Arguiñano (78 años) compró 15 hectáreas de viña y sin quererlo puso en el mapa un pueblo vasco de montaña: vistas al Cantábrico y un txakoli premiado con vistas al Cantábrico

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Karlos Arguiñano y cuatro compañeros de mesa se lanzaron a hacer su propio vino en una ladera de un pueblo vasco de montaña que, sin quererlo, acabaron poniendo en el mapa. La bodega se terminó en 2006, obra de un estudio de arquitectos catalán, y apenas asoma del terreno. A su alrededor, las viñas crecen sobre suelos de pizarra y granito, rodeadas de bosque y con el mar en el horizonte. Al frente de la elaboración está un enólogo manchego que se atrevió con algo poco habitual en la zona: dejar reposar el vino durante meses en depósitos de acero. Hoy elaboran tres vinos distintos, entre ellos uno que rinde homenaje a la pelota vasca y otro cuyo nombre significa "puerto" en euskera, que su gerente resume como "nuestro paisaje en líquido".

Pero el pueblo merece quedarse un poco más. Sus caseríos y barrios dispersos se reparten entre bosques y prados que suben hasta más de 800 metros. En uno de sus barrios hay una iglesia con campanario barroco del siglo XVI, y escondido en el monte, un antiguo taller donde se trabajaba el hierro con una fragua y cuatro molinos movidos por el agua. Un rincón donde el mar y la montaña se dan la mano a cada paso. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.