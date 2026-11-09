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Los jubilados cambian Benidorm por la ciudad con las termas urbanas a 40 grados junto al Miño: el invierno como mejor época y un tren termal desde la Plaza Mayor

Los jubilados cambian Benidorm por la ciudad con las termas urbanas a 40 grados junto al Miño: el invierno como mejor época y un tren termal desde la Plaza Mayor

Lucía Alfonso González

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Hace unos 2.000 años, los romanos levantaron unos baños junto a un manantial de agua caliente en el centro de una pequeña población del noroeste peninsular. Hoy sigue donde lo dejaron, y el agua que emana conforma el mayor atractivo turistico de la zona: el termalismo. El baño se ha trasladado a la orilla del río, donde las pozas al aire libre se mantienen a 38 o 40 grados y donde la gente sigue bañándose en diciembre y enero.

La gran aliada del invierno es la zona termal más grande de la ciudad, gratuita y abierta todo el año, con una poza fría al lado para alternar: mañana en las pozas y vuelta al centro a comer, sin reservas. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.

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