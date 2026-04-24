Yan Carlos Toledo

Josep M. Palau, Director de VIAJAR, presenta 'Mi madre se convirtió en pájaro': el libro que te lleva al interior de la Amazonía peruana

El 16 de abril se presentó en Barcelona el libro de viajes "Mi madre se convirtió en pájaro", escrito por el director de la Revista Viajar, JM Palau. El evento tuvo lugar en el espacio de Pangea en Rambla de Catalunya y contó con una numerosa asistencia, además de con la moderación de la prestigiosa periodista e incansable viajera Rosa Mª Calaf. Ambos conversaron sobre un viaje que desafía las nociones occidentales del progreso, la supervivencia de las culturas indígenas y la fragilidad de los últimos paraísos.