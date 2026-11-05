Lucía Alfonso González

Ni Praga, ni Viena: el mercadillo de navidad más bonito del mundo en 2026 está en España y es perfecto para recorrer a pie

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Imagina casetas de madera, luces cálidas y adornos navideños por todas partes, pero sin tiritar a varios grados bajo cero. Este mercado de Navidad no está en Praga ni en Viena, sino en el puerto de una ciudad del sur de España, donde el muelle se transforma cada año en un paseo inspirado en los pueblos de Alsacia, con barcos a un lado, terrazas al otro y palmeras de fondo entre casetas de artesanía local y juguetes de madera.

El mercado es solo el principio de la ruta. Basta con cruzar un palmeral y, en unos 15 minutos a pie, llegas a la calle más famosa de la ciudad en estas fechas, con su bóveda de luces y sus pases musicales diarios. Después, piérdete por las callejuelas del centro histórico entre belenes, comercios de toda la vida y tapas en alguna plaza, todo sin coger transporte. Las fechas se confirman en noviembre y se extienden hasta después de Reyes. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.