Adriana Fernández

Jesús Calleja (61 años) dice que este rincón es el "Himalaya español": tiene cumbres de piedra caliza, bosques de hayas milenarios y una fauna única

Si existe un promotor de los paisajes de España, ese es Jesús Calleja, montañero, aventurero y presentador de programas como “Volando Voy” en el que demuestra que cualquier punto del país puede convertirse en el set de rodaje perfecto.

Pero incluso Calleja tiene sus favoritos, y si tiene que elegir no duda en barrer para casa, donde los sistemas montañosos se suceden en un espectáculo natural que hace de la provincia de León uno de los atractivos paisajísticos más impresionantes, descritos en sus palabras como el “Himalaya español”. Dale al play y te decimos cuál es.