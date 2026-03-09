Jesús Calleja (60 años): “Este pueblo de Castilla y León hay que verlo, al menos, una vez en la vida”

Jesús Calleja no suele recomendar lugares a la ligera, está acostumbrado a escenarios extremos, a paisajes que impresionan y destinos de escándalo que todo el mundo sueña con visitar. Sin embargo, Calleja siempre tira para su tierra y suele recomendar lugares preciosos, desconocidos y muy naturales. Por eso, cuando en su Instagram señala un pueblo de Castilla y León y dice que hay que verlo al menos una vez en la vida, conviene prestar atención. Dale al play si quieres saber cuál es.