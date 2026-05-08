Adriana Fernández

Un jardín artificial con florituras, 200 metros de vidrieras y un interior original: es la única casa modernista del mundo de estas características y no es de Gaudí

Al pensar en modernismo, y más al pensar en Cataluña, el primer nombre qeu se nos viene a la cabezsa es sin duda el genio Gaudí, sin emabrgo no todas las grandes obras brillan bajo su firma, como es el caso de esta casa palacete única en la comunidad catalana.

Firmada por Lluís Domenech i Montaner, el mismo que firma edificios tan icónicos de Barcelona, esta construcción del siglo XX mantiene todos los elementos originales que conforman su interior, una reliquia viviente que no ha hecho caso al tiempo y no tiene nada que enidiar a nombres como la Casa Batlló o la famosa Pedrera. ¿Sabes de cual hablamos? Confirma tus sospechas y dale al play!