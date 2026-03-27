La isla más bonita de las Canarias tiene un solo habitante: dicen que tiene "las aguas más azules del mundo"
Uno de los rincones más mágicos del archipiélago, este islote posee un entorno natural impresionante.
Conocidas por muchos como el Sol de Europa, las Islas Canarias destacan por sus suaves temperaturas, las cuales se mantienen a lo largo de todo el año, además de su entorno natural, de un atractivo deslumbrante y el cual ofrece un gran abanico de oportunidades, desde caminos para practicar senderismo o cicloturismo, hasta unas aguas cristalinas perfectas para practicar deportes acuáticos. Dale al play, y te decimos cuál es.