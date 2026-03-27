La isla más bonita de las Canarias tiene un solo habitante: dicen que tiene "las aguas más azules del mundo"

Conocidas por muchos como el Sol de Europa, las Islas Canarias destacan por sus suaves temperaturas, las cuales se mantienen a lo largo de todo el año, además de su entorno natural, de un atractivo deslumbrante y el cual ofrece un gran abanico de oportunidades, desde caminos para practicar senderismo o cicloturismo, hasta unas aguas cristalinas perfectas para practicar deportes acuáticos. Dale al play, y te decimos cuál es.