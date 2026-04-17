Adriana Fernández

El histórico monasterio de España donde descansan los padres de Isabel la Católica: una joya declarada Bien de Interés Cultural y rodeada por un frondoso bosque

Está a 3 kilómetros más o menos de la ciudad de Burgos, situado sobre una pequeña colina escondida en el parque de Fuentes Blancas, una joya de la naturaleza con un gran arbolado y vegetación. Gracias a su privilegiada ubicación, el monasterio cuenta con un ambiente tranquilo y relajado sacado directamente de un cuento de hadas.

Monasterio de clausura de la Orden de los Cartujos fundado en 1442 tras ser donado como un palacio de recreo por Juan II de Castilla. No obstante, tras un incendio tuvo que ser restaurado, y es una de las joyas por excelencia del estilo gótico tardío europeo, también conocido como isabelino. ¿Sabes de qué lugar estamos hablando? ¡Dale al play!