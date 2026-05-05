Adriana Fernández

Ni Grecia, ni Portugal: la ciudad azul más bonita del mundo está en medio de una Reserva de la Biosfera, es Patrimonio de la Humanidad y tiene una de las mejores gastronomías del mundo

Estamos acostumbrados a hablar de pueblos blancos, cuyas fachadas recubiertas de yeso reflejan la luz del Sol, creando una estampa que parece salida de un sueño. Mucho menos comunes, pero de una belleza aún más única, son aquellas poblaciones en las que el azul es el verdadero protagonista.

No me refiero al azul del mar o el océano, que sirve como telón de fondo a muchísimas ciudades que se extienden por los litorales, sino al azul que cubre y decora gran parte de las fachadas de estas ciudades. Algunos ejemplos de ciudades azules que podemos encontrar alrededor del mundo son Jodhpur, antigua ciudad del noroeste de la India conocida por el distintivo color azul de su centro histórico, o la ciudad uzbeka de Samarcanda, muchos de cuyos monumentos están cubiertos por mosaicos de azul verdoso. Pero la ciudad que está considerada como la ciudad azul más bonita del mundo es otra. Dale al play y descúbrela.