Últimas noticias Las raíces separadas de Edurne y David de Gea

Lucía Alfonso González

Es uno de los grandes éxitos de conservación europea: el nuevo hogar del lince ibérico está en un pueblo de menos de 800 habitantes

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Durante la segunda mitad del siglo XX, la historia del lince ibérico se escribió en rojo. Desde los años cincuenta, sus poblaciones se fueron apagando una tras otra, hasta que solo resistían en dos rincones de Andalucía. Entonces llegaron los proyectos europeos para proteger su hábitat y recuperar al conejo, pero el gran giro lo dio la cría en cautividad: cachorros nacidos para volver al monte y repoblar territorios donde hacía décadas que nadie veía un lince. Uno de esos territorios está en una sierra que comparten tres provincias, y allí, en un pequeño pueblo manchego de menos de 800 vecinos, se escribió uno de los mayores éxitos de su recuperación.

Este pueblo reunía todo lo que el lince necesitaba para volver a sentirse en casa: monte mediterráneo, refugio entre el matorral y comida de sobra. Hoy su comarca es uno de los grandes núcleos de lince de la península, con 71 hembras territoriales que siguen trayendo cachorros al mundo año tras año. Y la buena noticia no se queda ahí: el último censo confirma que la especie sigue creciendo en España y Portugal, lejos ya del abismo en el que estuvo. Quién sabe si, paseando por estos montes, te cruzas con uno. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.