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Sara Fernández García

Todos van a Frigiliana, pero pocos conocen el pueblo blanco andaluz declarado Bien de Interés Cultural y con arquitectura bereber

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Se oye antes de verse. Un murmullo constante, casi subterráneo, que acompaña cualquier paseo por el centro del pueblo y que solo se identifica cuando uno se detiene: es agua corriendo por un canal de piedra, justo por el centro de la calle Verónica, camino de algún huerto que la espera ladera abajo. No es una fuente ornamental ni un guiño turístico. Es la acequia que ha regado esta ladera de la Alpujarra desde que aquí vivían quienes construyeron las casas que todavía hoy siguen en pie.

Ese pueblo está en la provincia de Granada, colgado a algo más de mil metros de altitud en el barranco de Poqueira, la ladera sur de Sierra Nevada. Apenas supera los 300 habitantes y, junto a Bubión y Capileira, forma un conjunto declarado Bien de Interés Cultural en 1982, con la categoría de Conjunto Histórico-Artístico. No hace falta buscar demasiado para encontrar sus fotografías en cualquier ranking de pueblos bonitos de España. Lo que rara vez se cuenta es por qué su trazado es así, y por qué el agua, lejos de ser un detalle pintoresco, es la clave que explica todo lo demás. Dale al play si quieres conocer de qué pueblo se trata.