La fortaleza pentagonal más espectacular de España está en los Pirineos: es Bien de Interés Cultural y esconde siglos de historia

Hay una fortaleza en el norte de España que no se visita como un castillo al uso. Me explico, no se entra buscando torres ni almenas románticas, sino entendiendo primero su forma. Vista desde arriba, la Ciudadela es un pentágono perfecto, tan preciso que parece dibujado con regla sobre el paisaje pirenaico. Y no es casualidad, pues aquí la belleza no nació para gustar, sino para proteger. ¿Sabes qué es y dónde está? Dale al play, te lo contamos todo.