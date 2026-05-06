Adriana Fernández

Una fortaleza con 300 Torres, de origen romano y con un palacio en la parte alta: es el castillo más espectacular de España, y visitarlo es gratis

Enclavado en la segunda provincia con la mayor cantidad de fortalezas y castillos de España, esta ciudad recoge este espectaculo arquitectónico del siglo X: una edificación árabe sobre restos romanos e íberos que, de entre las más de 270 edificaciones defensivas que suma la provincia, entre murallas, castillos y torres, deslumbra por su monumental estructura.

Hablamos de Castellón, la región de la Comunidad Valenciana que debe su nombre, precisamente, a este tipo de construcciones, proveniente de "castell Vell", en referencia a la fortaleza medieval que acoge el cerro de la Magdalena. Sin embargo, esta fortaleza y sus 300 torres no tienen nada que envidiar a la que nombra la tierra. Un castillo sin precedentes que te dejará sin palabras. ¿Quieres descubirir cual es? Entonces dale al Play.