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El exclusivo rincón del Mediterráneo donde vive Ferran Torres: tiene minas de 6000 años y un castillo del siglo X

El exclusivo rincón del Mediterráneo donde vive Ferran Torres: tiene minas de 6000 años y un castillo del siglo X

Sara Fernández García

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Que España sea bicampeona del mundo es gracias a Ferran Torres, que entró desde el banquillo para escribir el momento que va a acompañarle el resto de su carrera. Y aunque Rodri se llevó el Balón de Oro del torneo como mejor jugador; Ferran se llevó algo más difícil de medir: el gol que decide una final.

Semanas después de aquella celebración histórica por las calles de Madrid, hoy ponemos el ojo en otro lugar: el rincón del litoral catalán donde este futbolista tiene su casa y al que, pasada la euforia, siempre acaba volviendo. Dale al play para descubrir de qué lugar se trata.

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