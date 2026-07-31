Sara Fernández García

Entramos en el pueblo donde mejor se come de España: es "el templo mundial del cordero asado", con seis Bienes de Interés Cultural y bodegas subterráneas

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Hay territorios en España donde comer no es un acto cotidiano sino una experiencia casi religiosa. La Ribera del Duero es uno de ellos. Esa franja de tierra castellana que discurre a lo largo de más de cien kilómetros por las provincias de Burgos, Soria, Segovia y Valladolid, siempre acompañada por el río Duero, ha construido a lo largo de siglos una identidad gastronómica tan poderosa que hoy atrae a viajeros de toda Europa.

En el corazón de esta región privilegiada se alza Aranda de Duero, una ciudad de algo más de 33.000 habitantes ubicada al sur de la provincia de Burgos que hace mucho tiempo dejó de ser un simple enclave vitivinícola para convertirse en uno de los grandes destinos gastronómicos de España. Dale al play para conocer los deetalles.