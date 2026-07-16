Sara Fernández García

Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “la capital gallega del cocido”: tiene una receta que llena bares y restaurantes

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Situado en pleno interior gallego, entre Santiago de Compostela y las Rías Baixas, este municipio se ha convertido en una referencia imprescindible para quienes viajan con el apetito como brújula. No es casualidad que muchas listas gastronómicas lo señalen como uno de los grandes destinos culinarios de Galicia. Lleva décadas construyendo una identidad alrededor de un plato que aquí se vive con devoción tanto entre sus vecinos de toda la vida, como con sus visitantes: el cocido.

Pero reducir Lalín únicamente a su gastronomía sería quedarse a medio camino. La capital de la comarca do Deza es también uno de los territorios con mayor herencia celta de Galicia. Más de una treintena de castros repartidos por el municipio recuerdan un pasado remoto que todavía parece sentirse entre bosques y pequeñas parroquias. Incluso el moderno edificio del Concello, conocido como el Castro Tecnolóxico, rinde homenaje a esas raíces ancestrales con una arquitectura inspirada en los antiguos asentamientos circulares celtas. Dale al play para conocer todos los detalles.