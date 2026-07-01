Sara Fernández García

Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como "la catedral del ibérico": tiene un castillo medieval y una sierra de cuento llena de dehesas

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En el extremo norte de Huelva, hay jamones colgados en tiendas, en bares y en secaderos. Pero no están ahí esperándote como visitante. Aquí el jamón lleva formando parte de la vida diaria del pueblo desde hace generaciones y nada tiene que ver con el turismo. Los secaderos son parte del paisaje urbano, las tiendas especializadas ocupan buena parte del centro y las carreteras de alrededor atraviesan kilómetros de dehesa donde sigue criándose el cerdo ibérico.

La localidad, vinculada a la producción de ibérico dentro de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se encuentra entre carreteras rodeadas de encinas y dehesas. Aunque mucha gente llega buscando gastronomía (aquí el jamón ibérico aparece prácticamente en todas las mesas), el pueblo conserva además un castillo medieval bastante desconocido y una sierra que cambia completamente la imagen más típica de Andalucía. Dale al play si tienes 'hambre' de más.