Sara Fernández García

Entramos en el pueblo conocido como “el paraíso de los torreznos”: tiene los bocados más crujientes de Castilla, catedral, murallas medievales y castillo

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España puede presumir de numerosos pueblos medievales tan bien conservados que poner un pie en ellos es como hacer un viaje al pasado. Pero lo de este pueblo escondido en la Soria más profunda va mucho más allá. Se trata de uno de los conjuntos históricos más interesantes de toda Castilla y León, una villa que atesora un importante y valiosísimo patrimonio artístico y arquitectónico desde la Edad Antigua.

Y es que hunde sus raíces en los primeros asentamientos celtíberos, y prueba de ello es el yacimiento de Uxama, situado en el altozano de El Castro. Se trata de una muestra magnífica de cómo era la ciudad en aquella época: desde calles porticadas a villas residenciales o infraestructuras públicas, como un acueducto o incluso lo que pudo ser el foro de la ciudad. Pero si hay algo que puede hacer competencia a su magnífico patrimonio es su deliciosa gastronomía. Y, como en toda la provincia de Soria, su gran icono es el torrezno, rey indiscutible de la despensa soriana. Dale al play para empezar a salibar...