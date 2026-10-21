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Entramos en el pueblo del cochinillo más cotizado de España: una villa serrana amurallada, perfectamente conservada y con palacios del siglo XVI

Entramos en el pueblo del cochinillo más cotizado de España: una villa serrana amurallada, perfectamente conservada y con palacios del siglo XVI

Noelia Santos

Entramos en el pueblo del cochinillo más cotizado de España: una villa serrana amurallada, perfectamente conservada y con palacios del siglo XVI

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Podría parecer que los viajes en el tiempo son algo exclusivo de la ciencia ficción; pero si bien los viajes al futuro siguen siendo, de momento, algo que está fuera de nuestro alcance, existen muchas maneras de visitar el pasado, ya sea yendo a museos o, mucho más al abasto de todo el mundo, paseando por las calles de pueblos y ciudades cuyos orígenes se remontan cientos de años en la historia.

Enclavada en lo alto de una colina y rodeada de campos de trigo y encinas, esta villa medieval está considerada por expertos como el pueblo de origen medieval mejor conservado del mundo. Perteneciente a la provincia de Segovia, su pequeño conjunto amurallado se han ganado un lugar privilegiado en la historia gracias a su integridad arquitectónica, su atmósfera única y su compromiso con la preservación y conservación. ¿Sabes de qué pueblo se trata? Dale al play y descúbrelo.

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