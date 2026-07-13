Sara Fernández García

Entramos en la ciudad donde mejor se come de Andalucía: es “la capital mundial de las tapas” y su cocina fusiona la herencia árabe con las frutas tropicales

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Si pensamos en Granada, lo primero que viene a la cabeza es la Alhambra, el imponente conjunto monumental nazarí que domina la ciudad desde lo alto de la colina. Y no es de extrañar, que por algo es uno de los mayores tesoros arquitectónicos del mundo islámico medieval y uno de los monumentos más visitados de Europa. Sin embargo, hay otro motivo más modesto pero relevante que hace que la ciudad roja (conocida así por el color de la fachada de la Alhambra) sea uno de los destinos más interesantes para una escapada: su gastronomía.

Si la cocina de Granada es especial, y una de las grandes motivaciones de viaje, es por su excelente combinación entre historia, geografía y costumbres que hacen que sea diferente al resto de ciudades de España. Y es que, si algo nos gusta de Granada es su cultura de las tapas. Dale al play y te contamos más detalles.