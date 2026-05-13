Adriana Fernández

Una encantadora cuesta de adoquines y vistas panorámicas sobre la colina: es la calle más bonita del mundo y está en una de las regiones más auténticas de la campiña inglesa

Cuando viajamos muchas veces pecamos de querer ver todo y no disfrutar de nuestro destino como deberíamos. Vamos con prisa, queremos conocer lo máximo posible y al final terminamos yendo de monumento en monumento sin apreciar nada. Sí, los monumentos son importantes, pero también es necesario pasear por la calle y disfrutar de la vida y ambiente de esa ciudad hasta ahora desconocida.

Si fuese posible, estaríamos encantados de recorrer todas las calles del mundo y conocer toda su variedad y belleza. Sin embargo, esto es tarea imposible, por lo que hay que acortar la lista e intentar quedarse con las mejores. Europa cuenta con muchas impresionantes, pero hay una en concreto que muy posiblemente te dejará con la boca abierta. Está en la campiña inglesa, y tiene unas vistas panorámicas de espectáculo. Dale al play y te damos todos los detalles.