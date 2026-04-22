Adriana Fernández

Ni Doñana, ni la Sierra de Andújar: el nuevo hogar del lince ibérico es un pueblo de 740 habitantes y es uno de los mayores éxitos de conservación de Europa

Aunque el lince ibérico ha dejado atrás la situación crítica que lo convirtió en uno de los felinos más amenazados de Europa, su recuperación no permite bajar la guardia. La especie sigue figurando como “vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una categoría que recuerda que su supervivencia aún depende de medidas de protección estables y de la conservación de su hábitat.

En ese mapa de la recuperación, Castilla-La Mancha ocupa un lugar clave. Allí, en plena Sierra Morena, hay un municipio que se ha convertido en uno de los símbolos del regreso del lince ibérico a la península. ¿Sabes de qué lugar estamos hablando? ¡Dale al play!