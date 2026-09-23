Últimas noticias El restaurante donde se come el mejor pulpo de España

Sara Fernández García

Ni Doñana ni el Delta del Ebro, el auténtico paraíso de flamencos rosas de España está en Málaga: es una Reserva Natural, considerada la segunda colonia más importante de toda Europa

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Hay una laguna, en el norte de la provincia de Málaga, que cuenta con la mayor colonia de cría de flamencos de toda la península ibérica y la segunda más grande de Europa. La laguna y su entorno forman parte de la Red de Espacios Naturales protegidos de Andalucía, donde fue declarada como Reserva Natural. También ha sido declarada zona húmeda de importancia internacional y Zona de Protección Especial para las Aves (ZEPA) por la CEE.

Este espacio ocupa casi 7 kilómetros en su parte más ancha y unos 2,5 en la más estrecha, con una superficie de casi 1.500 hectáreas. Una de sus características fundamentales es que se trata de una laguna estacional, con agua salina de alto contenido en cloruro sódico, lo que impulsó la explotación salinera, al menos desde la época romana hasta 1951. ¿Suena interesante, verdad? Dale al play y te damos más detalles.