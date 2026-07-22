Sara Fernández García

El discreto refugio de Sonsoles Ónega (48 años) en Lugo: una aldea de 200 habitantes con casas de piedra en medio de un entorno natural que es Reserva de la Biosfera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Una de las periodistas más destacadas del panorama televisivo español, presentadora de su propio magacín de tardes y ganadora del Premio Planeta, Sonsoles Ónega, encuentra su refugio en el pequeño pueblo que vio nacer a su padre. Situada a una media hora al noreste de la ciudad de Lugo, es en la pequeña parroquia de Mosteiro -perteneciente al municipio de Pol- donde Ónega paso gran parte de su infancia y adolescencia.

Intrínsecamente ligada a la memoria de su padre, quién falleció a principios de 2026, Mosteiro representa para Sonsoles Ónega sus raíces, un refugio tanto emocional como terrenal en el que guarda algunos de sus mejores recuerdos de jovencita. Con una población que ronda los 200 habitantes, cuando uno visita Mosteiro comprende rápidamente por qué la periodista considera éste su lugar en la tierra. Dale al play si quieres conocer los detalles.