Adriana Fernández

Lo dice la Organización Mundial del Turismo: el pueblo más bonito del mundo está en España, tiene casas de piedra del siglo XVI y está construido sobre un abismo

Hay pueblos bonitos y luego está este lugar. Sus calles de piedra no son un decorado rehabilitado para turistas: son viviendas del siglo XVI que siguen en pie tal como fueron construidas, integradas en una colina rocosa desde la que el paisaje verde lo envuelve todo. La Organización Mundial del Turismo lo tiene entre los enclaves rurales más bellos del planeta, y cuando lo ves, entiendes por qué.

A su alrededor, la naturaleza se pone a la altura: bosques cerrados, senderos entre hayedos y cascadas capaces de dejarte con la boca abierta. No hace falta buscar mucho más para justificar una escapada. ¿Sabes de qué lugar estamos hablando? Dale al play al vídeo y descúbrelo.