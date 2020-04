Cádiz, una joya injustamente infravalorada

El prestigioso New York Times ha dedicado un extenso artículo ( o más bien una oda de amor) a la ciudad de Cádiz, una joya que el periodista que lo escribe califica como “minusvalorada” para el turismo internacional, que la deja de lado a menudo frente a otras capitales andaluzas más reconocidas como Sevilla o Granada. El artículo del New York Times destaca la enorme riqueza cultural de Cádiz, con una historia de más de 3000 años y que la convierten en unas de las ciudades habitadas más antiguas de Europa, con las huellas de los fenicios, cartagineses, musulmanes del norte de África y romanos.

El autor dice haberse maravillado visitando el casco histórico de Cádiz e incluso alude al famoso término de Cadizfornia, popularizado en las redes sociales: "Caminé más de 15 kilómetros maravillándome con las iglesias, torres y parques que conforman la Ciudad Vieja pero me di cuenta de que no me enteraba de mucho. Con la ayuda de un guía fui comprendiendo poco a poco la importancia histórica de esta ciudad”.

Y no es solo la capital, el artículo dedica tambiñen unas líneas a destacar la belleza e interés de las localidades de los alrededores. Descubre las maravillas de Cádiz a través de la personalísima perspectiva de Alberto Tarrero.

· Más reportajes de Cádiz