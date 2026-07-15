Sara Fernández García

El destino favorito de las mujeres mayores de 60 años: pueblos encantadores y castillos de cuento que te hacen retroceder en el tiempo

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Apartir de cierta edad, viajar se convierte en algo un tanto farragoso. El cuerpo ya no está por los mismos trotes que durante la juventud, y aquellos destinos imprescindibles que todos debemos visitar por lo menos una vez en la vida han sido, muy probablemente, tachados de la lista hace tiempo. Una vez alcanzados los 60, cuando la jubilación está ya a la vuelta de la esquina, lo que más apetece a la hora de viajar son, en general, destinos tranquilos, donde uno pueda disfrutar sin preocupaciones del tiempo y de las experiencias.

Así, los destinos más habituales para aquellas personas mayores de 60 años que todavía se sienten con ganas de seguir explorando el mundo suelen ser, en su gran mayoría, lugares donde cultura e historia se dan la mano para ofrecer experiencias únicas. Uno de estos destinos lo encontramos en el corazón de Francia, a unos 150 kilómetros al este de la ciudad de Nantes; un valle lleno de magia, con una rica herencia arquitectónica y algunas de las mejores bodegas del país, y declarado Patrimonio de la Humanidad. Dale al play si quieres descubrirlo.