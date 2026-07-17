Sara Fernández García

El destino europeo más cómodo para viajar después de los 70 años: balnearios, tranvías y uno de los centros históricos más accesibles del continente

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Ya sabemos lo que estás pensando. ¿Cómo va a ser una capital europea un destino cómodo a partir de cierta edad? En muchas de ellas lo normal es que el cansancio aparezca rápido porque son un mar de cuestas, estaciones de metro interminables o las distancias para ver los principales monumentos son demasiado largas. En Budapest buena parte del centro funciona de otra manera que es perfecta para quien no quiera acabar el día agotado.

La ciudad tiene avenidas amplias, muchos trayectos llanos junto al Danubio y una red de tranvías, metro y autobuses que te permite moverte con bastante facilidad entre los principales monumentos. Entre un monumento y otro siempre terminan apareciendo cafeterías históricas o plazas donde sentarse un rato, y a eso se suma otra de las grandes señas de identidad de Budapest: los baños termales. Seguro que ya te estás convenciendo. Dale al play para conocer más detalles.