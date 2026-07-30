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Cuna de la dieta mediterránea, es la ciudad donde mejor se come de Europa y tiene cuatro Patrimonios de la Unesco

Cuna de la dieta mediterránea, es la ciudad donde mejor se come de Europa y tiene cuatro Patrimonios de la Unesco

Sara Fernández García

Cuna de la dieta mediterránea, es la ciudad donde mejor se come de Europa y tiene cuatro Patrimonios de la Unesco

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En Europa, la comida típica por excelencia, y la nota dominante en su conjunto, es sin duda la mediterránea, desde Grecia, o la Costa Azul francesa hasta, por supuesto, España, pasando por el rey de esta herencia culinaria: la bota del Mediterráneo, Italia.

Pero existen destinos como Nápoles donde la tradición aún predomina y su esencia es viva imagen de su cultura. Hogar del limón y el aceite sorrentino, el tomate San Marzano y del Piennolo, los quesos ricota, provola y mozzarella y, por supuesto el café, esta ciudad italiana es para muchos la cuna de la dieta mediterránea y la dolce vitta. Dale al play si quieres conocer más detalles.