Ni Cudillero, ni Combarro: el pueblo marinero más bonito de Galicia se llama "el Cinque Terre gallego" por sus casas de colores

Si hablamos de pueblos bonitos de Galicia, seguro que los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza son Combarro o Redes. Su aspecto de cuento y su particular arquitectura les ha granjeado un merecido puesto entre las localidades que más se recomienda visitar en Galicia. Si bien ambas localidades están consideradas de las más bonitas de Galicia, hay otro pueblo pesquero gallego menos conocido que muchos califican por encima. ¿Sabes cuál es? Dale al play y te lo descubrimos.