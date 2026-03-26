La construcción de España que deja sin palabras a los ingenieros: "Es una obra impresionante por la altura, dimensión y dificultad"

Antes de ser un puente, fue un problema. Y antes de ser un problema, fue una cuestión díficil de solucionar: ¿cómo se cruza una bahía entera sin tocarla apenas, sin interrumpir su tráfico marítimo y resistiendo viento, sal y altura extrema? La respuesta acabó materializándose en una de las obras de ingeniería más complejas jamás ejecutadas en España. Dale al play y te decimos cuál es.