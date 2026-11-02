Sara Fernández García

La colegiata románica con rango de catedral que se levanta en una aldea de apenas 60 vecinos: una joya arquitectónica en un valle fértil y frondoso que se aleja de la imagen típica de Burgos

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Resulta increíble que un pueblo remoto en el que apenas viven 60 personas tenga una importancia histórica a la altura de las grandes capitales. Con la diferencia de que el lugar del que estamos hablando está escondido en un lugar perdido de la provincia de Burgos, en ese entorno natural privilegiado que conforman Las Merindades.

Se trata de Puente-Arenas, un nombre que posiblemente no te diga nada a no ser que seas un amante del Románico más desconocido. Porque este lugar, que es una de las 14 localidades que forman parte de la merindad de Valdivielso, es un antiguo núcleo que conserva un rico patrimonio arquitectónico medieval. Te lo enseñamos todo... dándole play al vídeo.