Adriana Fernández

La ciudad romana mejor conservada de España está bajo tierra: con un teatro casi intacto, mosaicos originales y un museo subterráneo que es único en Europa

Hay veces que la historia es caprichosa. Porque, quién iba a pensar que debajo de uno de los barrios más humildes y populares de una ciudad de España se encontraba uno de los mayores hallazgos arqueológicos de todos los tiempos.

No se trata de una ciudad cualquiera, sino de una que tiene más de 3000 años de historia, y hoy sabemos que, si bien su patrimonio a pie de calle es rico y valioso, más lo es el que se haya sepultado bajo tierra y sumergido. Porque la ciudad de la que hablamos es una bahía a orillas del Mediterráneo por la que han pasado diferentes civilizaciones, desde púnicos y romanos hasta andalusíes.

Lo más curioso de todo no es solamente su monumentalidad, sino el hecho de que haya llegado hasta nuestros días en este estado de conservación. La respuesta es sencilla: porque ha permanecido durante siglos escondida bajo tierra. O mejor dicho: sepultada por el crecimiento posterior de la ciudad, quedando ocupada (edificada, más bien) de manera ininterrumpida. ¿Sabes de qué ciudad se trata? Dale al play para descubrirla.