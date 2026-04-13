La ciudad del norte de España que tienes que visitar en 2026: tiene una catedral gótica, un casco histórico rodeado de murallas y uno de los museos de arte más importantes del mundo

En norte de la Península Ibérica es una de las zonas geográficas con mayor atractivo de todo el territorio español, con una orografía marcada por la cordillera cantábrica, en la que destaca por encima de todo el Parque Nacional de los Picos de Europa. Añadido a esta belleza natural, salpicando el terreno encontramos pueblos y ciudades que han sabido adaptarse perfectamente al territorio. Y la ciudad a la que vamos está en el País Vasco, muy cerca de la frontera con Cantabria. ¿Sabes de cuál se trata? Dale al play para descubrirla.