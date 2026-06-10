Sara Fernández García

La ciudad donde mejor se come de Europa es la cuna de la dieta mediterránea: tiene cuatro Patrimonios de la Unesco y hay vuelos directos diarios desde España

A la hora de hacer un viaje son muchas las variantes que uno debe tener en cuenta: los tiempos, el recorrido, los destinos y cada visita se supeditan unos a otros, sumados a los horarios o imprevistos que pueden surgir a lo largo de tu estancia.

Por eso, todo aquello que puedas asegurar de antemano será terreno ganado previo a tu expedición, y si se trata de algo tan importante como es su gastronomía, existen algunos destinos donde, sencillamente, no fallas.

En Europa, la comida típica por excelencia, y la nota dominante en su conjunto, es sin duda la mediterránea, desde Grecia, o la Costa Azul francesa hasta, por supuesto, España, pasando por el rey de esta herencia culinaria: la bota del Mediterráneo, Italia. Dale al play y te decimos cuál es la ciudad donde mejor se come de todas.