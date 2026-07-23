Sara Fernández García

La ciudad favorita de los mayores de 60 años está en el Mediterráneo: reciosas playas de ensueño y un ambiente medieval encantador

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El paseo marítimo, el puerto, las playas y el casco medieval de este rincón de Castellón se conectan a pie y te dejan recorrer buena parte de la ciudad sin necesidad de que tengas que hacer grandes desplazamientos, un gran punto a favor cuando quieres dejar atrás el ritmo ajetreado y priorizas la comodidad por encima de largas jornadas que te dejan agotado al final del día.

Esa comodidad es precisamente una de las razones por las que muchos viajeros mayores eligen Peñíscola frente a otros destinos más masificados del Mediterráneo. Aquí el ambiente suele ser bastante más tranquilo, las playas urbanas son amplias y el ritmo general de la ciudad invita más a pasear que a tener que ir corriendo de un sitio a otro. Dale al play si quieres saber más.