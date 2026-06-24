Sara Fernández García

La ciudad favorita de los mayores de 50 años es el paraíso de las ostras: arquitectura neoclásica, Patrimonio de la Humanidad y ambiente sofisticado

Amedida que uno se va haciendo mayor y ya ha visto mundo, elegir un destino al que viajar se va complicando: el abanico de opciones se va reduciendo cuanto más viajamos, repetir destino puede llegar a hacerse aburrido, y los viajes de aventura en los que hay que recorrer entornos salvajes cada vez apetecen menos, aunque siempre hay aquellos valientes que se atreven con todo.

A veces, lo que más apetece es un viaje en el que poder descubrir una ciudad de una manera despreocupada, donde el mismo ambiente de sus calles y sus gentes invita al visitante a relajarse. Lugares así los podemos encontrar por todas partes, pero en Francia hay una ciudad que representa el cenit de este tipo de destinos. Dale al play si quieres saber cuál es.