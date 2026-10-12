Últimas noticias El tren histórico más bonito de Europa tiene vagones Pullman de la Belle Époque

Sara Fernández García

La ciudad favorita de la clase media española para irse de viaje en otoño: temperaturas agradables y un casco histórico para recorrer a pie

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Hay una ciudad que en otoño es realmente ideal. Las temperaturas permiten volver a caminar durante horas recorriendo sus barrios históricos y uno puede sentarse en una terraza sin buscar desesperadamente la sombra. Si tienes un fin de semana largo por delante, aquí tienes una ciudad que puedes conocer a pie, comer bien y llenar de planes sin necesidad de sacar el coche para moverte por allí.

El otoño también cambia la forma de visitar sus grandes monumentos. Entre una visita y otra encontrarás patios, plazas y pequeñas tabernas donde parar a picar algo. Luego, puedes cruzar al otro lado del río que atraviesa la ciudad para cenar en uno de los barrios con más identidad y terminar la jornada bajo la luna. Dale al play para saber de qué ciudad se trata.