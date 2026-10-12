La ciudad favorita de la clase media española para irse de viaje en otoño: temperaturas agradables y un casco histórico para recorrer a pie
Hay una ciudad que en otoño es realmente ideal. Las temperaturas permiten volver a caminar durante horas recorriendo sus barrios históricos y uno puede sentarse en una terraza sin buscar desesperadamente la sombra. Si tienes un fin de semana largo por delante, aquí tienes una ciudad que puedes conocer a pie, comer bien y llenar de planes sin necesidad de sacar el coche para moverte por allí.
El otoño también cambia la forma de visitar sus grandes monumentos. Entre una visita y otra encontrarás patios, plazas y pequeñas tabernas donde parar a picar algo. Luego, puedes cruzar al otro lado del río que atraviesa la ciudad para cenar en uno de los barrios con más identidad y terminar la jornada bajo la luna. Dale al play para saber de qué ciudad se trata.