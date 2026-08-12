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Esta es la ciudad europea más segura para hacer tu primer viaje sola: tiene un canal lleno de casas de colores y una forma de vida única

Esta es la ciudad europea más segura para hacer tu primer viaje sola: tiene un canal lleno de casas de colores y una forma de vida única

Sara Fernández García

Esta es la ciudad europea más segura para hacer tu primer viaje sola: tiene un canal lleno de casas de colores y una forma de vida única

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No hay discusión en que viajar es, sin duda, uno de los mayores y más antiguos placeres conocidos, pero eso no significa que siempre tenga un inicio cómodo. El salto de viajar acompañada a empezar una nueva aventura sola puede ser vertiginoso y, en este proceso no todos los destinos valen.

Por supuesto, tu primer “solo trip” puede ser a cualquier parte del globo, pero entre volar al otro lado del mundo o a un país más cercano, creemos que es buen consejo ir ganando confianza desde las distancias cortas. De todas formas, estamos convencidos de que no tardarás en cogerle el gusto, y por eso, para empezar, te proponemos el destino perfecto. Dale al play para descubrir cuál es.

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