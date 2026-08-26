Sara Fernández García

La ciudad europea perfecta para mayores de 65 años: una antigua ciudad balneario frente al Atlántico conocida como la capital de la eterna primavera

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Viajar siempre es una buena idea, pero es importante tener en cuenta una cosa: hay que hacerlo en el momento adecuado y eligiendo bien el destino. Y eso es algo que aplica tanto si tienes cinco como 65 años. Porque la edad importa, pero tener una buena experiencia y llevarse un buen recuerdo del lugar, también.

Dicho esto, hay ciudades que parecen estar diseñadas para disfrutar con calma, con climas suaves todo el año, temperaturas ideales y un trazado urbano que invita a dar paseos sin demasiado esfuerzo. Y esta que te traemos hoy, es una de ellas. Dale al play para descubrirla.