Sara Fernández García

La ciudad de España en la que Hans Christian Andersen se sintió más feliz: esa ciudad es hoy capital de museos frente al Mediterráneo

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Málaga ha sido cuna de importantes figuras del cine, música y el arte a lo largo de su historia, y si a día de hoy destaca por algo esta maravillosa ciudad es, sin duda, por su cultura, su gastronomía, su iluminación y su gente. Lo curioso es que son los mismos factores que más llamaron la atención del escritor danés Hans Christian Andersen, quien visitó la capital de la Costa del Sol en octubre de 1862 y le dedicó unas palabras en su libro Viaje por España (1863): "En ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan feliz".

Obras mundialmente conocidas como La princesa y el guisante, Pulgarcita o El patito feo son obra de este autor danés. La propia ciudad de Málaga le rindió homenaje en la plaza de la Marina construyendo una estatua de bronce con su sombrero y una maleta de viaje; con ella simboliza el momento en que el escritor y poeta visitó la capital en el siglo XIX y acabó perdidamente enamorado de ella. Dale al play para conocer los destalles de esta historia tan bonita.