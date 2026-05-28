Adriana Fernández

La ciudad que es Capital Gastronómica y tiene el récord de bares por habitante: su Barrio Húmedo es "la mayor pasarela de tapas del mundo”

España es un país de bares, donde tanto amigos como familiares se reúnen, ya sea al salir del trabajo, por la noche o los fines de semana, para ponerse al día a la vez que disfrutan de una caña bien fresquita y degustan unas deliciosas tapas. Un ritual que, desde hace décadas, es una parte imprescindible de nuestra vida cotidiana.

Debido al papel que los bares juegan en nuestra sociedad, en todos los pueblos y ciudades de España hay por lo menos uno. El tema está en ver cuál es la ciudad con una mayor proporción de bares por habitante, y la respuesta es bien sencilla: León. Dale al play y te contamos todos sus secretos.