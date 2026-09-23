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Gian Carlos Toledo / Alejandro Santiago

Así ha sido la celebración de los V Premios VIAJAR: 16 destinos, empresas, iniciativas y profesionales que destacaron en 2026

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Esta quinta celebración de los galardones organizados por la revista VIAJAR y su grupo editor, Prensa Ibérica, contó con el apoyo de Castilla-La Mancha e ISDIN y se celebró el 23 de septiembre en el Hotel Mandarin Oriental Ritz. Los galardones han distinguido a 16 destinos, empresas, iniciativas y profesionales que destacaron en 2026 por su excelencia e innovación.

Tras la gala, los invitados disfrutaron de un cóctel en el Salón Felipe IV y pudieron brindar con las propuestas de Croft Twist y su Fino Spritz, además de llevarse de regalo una goodie bag con el número de septiembre de VIAJAR, dos barritas energéticas de BiteBoost WIN, una powerbank de Anker, seis monodosis de Matcha Premium To Go con un vale de descuento, una bruma facial de ISDIN y unos calcetines de Jimmy Lion.