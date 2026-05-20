Adriana Fernández

Catedral neogótica, muralla romana y palacio episcopal: la ciudad del norte de España con uno de los triángulos de oro más fascinantes y desconocidos de la península

En la penumbra de los siglos reposa una ciudad eterna entre montañas y llanuras. Allí se encuentran desde los vestigios de su muralla romana hasta las agujas de su catedral que se alzan como fieles centinelas del pasado glorioso. Sus iglesias levantan sus torres hacia el cielo, escondiendo secretos de artistas y artesanos que moldearon su skyline a través del paso del tiempo. Arte, historia y fe se mezclan en una de las ciudades más infravaloradas de Castilla y León.

En esta ciudad de poco más de 10.000 habitantes, de un solo vistazo se puede observar que conviven lo romano, la espiritual del gótico y el Modernismo. Para descubrirlo basta con sentarse en un banco de piedra del Parque del Melgar, donde más de 2.000 años de historia se entrelazan sin miedo en un paisaje que solo unos pocos se atreven a apreciar. No será uno de los lugares más visitados de la Comunidad, pero sí es una ciudad única en la provincia por condensar la magia del Imperio Romano hasta el modernismo de Gaudí. ¿Sabes cuál es? Dale al play y descúbrela.