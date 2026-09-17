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La catedral gótica de España que está apoyada sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: una fortaleza del siglo XII declarada Patrimonio de la Humanidad

La catedral gótica de España que está apoyada sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: una fortaleza del siglo XII declarada Patrimonio de la Humanidad

Sara Fernández García

La catedral gótica de España que está apoyada sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: una fortaleza del siglo XII declarada Patrimonio de la Humanidad

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Repartidas de norte a sur, y de este a oeste, en España encontramos más de un centenar de catedrales, muchísimas de las cuales pasan prácticamente desapercibidas a ojos del público general. Son precisamente estas menos conocidas las que presentan una experiencia más especial, pues el grado de desconocimiento y la poca afluencia de visitantes ayudan a su buen estado de conservación y que la visita sea agradable y tranquila.

De todas las catedrales que hay en España, 14 de ellas forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad. Una de ellas, construida entre los siglos XII y XV, está considerada como la primera catedral de estilo gótico de todo el territorio español. A esta particularidad se le añade el hecho de que la estructura de la catedral está integrada a la muralla que rodea el centro histórico de la ciudad, considerada la muralla mejor conservada del mundo. Dale al play para conocer los detalles.

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