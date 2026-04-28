Adriana Fernández

La catedral de España que esconde la tumba del Cid Campeador, tiene estilo gótico francés y es Patrimonio de la Humanidad: es una de las más bonitas del mundo

Debido al pasado de profunda tradición cristiana y católica que tiene, España cuenta con uno de los mayores patrimonios catedralicios de todo el mundo, siendo casi noventa las catedrales que encontramos repartidas a lo largo y ancho del territorio español, quince de las cuales han sido declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Pertenecientes a épocas pasadas, las catedrales son uno de los mayores exponentes de la capacidad creativa del ser humano, así como un lienzo en el que se entrelazan fe, arte, historia y poder. Además, todas y cada una de las catedrales son un tesoro arquitectónico único por sí mismas, el cual aporta una personalidad y encanto incuantificables a sus ciudades.

Y aunque todas son espectaculares, las hay que sobresalen por encima de las demás. Y es lo que pasa con esta catedral de España, que además de todo, está considerada una de las más bonitas del mundo. ¿Quieres saber cuál es y dónde está? No te lo pienses y ¡dale al play!