Sara Fernández García

Todos van a Cataluña por Gaudí, pero pocos conocen su construcción más colorida en el Cantábrico, considerada una joya del Modernismo

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Barcelona sin las construcciones de Antoni Gaudí es como París sin la Torre Eiffel, Roma sin el Coliseo Romano, Ámsterdam sin los canales o Londres sin el Big Ben. La Sagrada Familia, el Parque Güell, las casas Batlló, Milà o Vicens son solo algunos ejemplos que conforman la Ciudad Condal y que se convierten en su principal atractivo. Lo que no todo el mundo sabe es que, si nos dirigimos un poco más al norte nos encontramos con un edificio de Gaudí menos conocido.

En el pueblo de Comillas, en Cantabria, se encuentra El Capricho, la primera casa particular que proyectó en su juventud entre 1883 y 1885. Poco más de dos mil habitantes guardan esta joya caprichosa, como su propio nombre indica, y muy creativa, pero que destaca por la funcionalidad de sus espacios. En sus orígenes funcionó como casa de veraneo para una familia de aristócratas, pero ahora se considera un auténtico tesoro modernista que mira hacia el Cantábrico. Dale al play si quieres saber por qué, y qué es lo que la hace tan especial.